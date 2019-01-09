Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında karar

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkerim Çakar, Yılmaz Kotluk, Ali Konca, Ersin Kıran, Fevzi Taşkıran, Muhammet Toksöz, Seyit Ali Şenol ve Murat Tasa ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Saim Y. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Kıran, savunmasında, terör örgütü DEAŞ ile bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Örgütsel bir konumu bulunmadığını öne süren Kıran, "Kod adı kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü DEAŞ üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Savcı, Yılmaz Kotluk'un "resmi belgede sahtecilik" suçundan ayrıca cezalandırılması ve sanıkların hükümle birlikte mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Ali Konca, Ersin Kıran, Muhammet Toksöz, Murat Tasa, Seyit Ali Şenol'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Abdulkerim Çakar ve Fevzi Taşkıran'ın 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, sanık Yılmaz Kotluk'un etkin pişmanlık hükümleri kapsamında silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, resmi belgede sahtecilik suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Saim Y'nin ise delil yetersizliğinden beraati, diğer tüm sanıkların da mevcut halinin devamına karar verildi.