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Adana’nın ilk tüp bebeği ailelere umut olacak

Çukurova Üniversitesi’nin ilk tüp bebeği Özlem Çelik, dünyaya geldiği hastanenin Tüp Bebek Merkezi’nde görev alarak ‘çocuk hasreti’ çeken anne babalara umut olmak istiyor. 

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Nermin ve Kurtuluş Çelik çifti, uzun süre çocukları olmayınca 1993’te kurulan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezine başvurdu. Burada, merkezin kurucu sorumlusu Prof. Dr. Turan Çetin’in 1995’te tedavi ettiği aile, 1996’da Adana’nın ilk tüp bebeğine sahip oldu. Üniversitenin bilgi işlem merkezinde memur olarak çalışan Nermin Çelik, Özlem adını verdiği bebeği ile tedavisini yürüten Turan Çetin’i zaman zaman ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı. Küçük yaştan itibaren ailesinin yaşadığı sağlık sıkıntısının da etkisiyle doktor olma hayali kuran Özlem Çelik (23), 3 sene önce ÇÜ Tıp Fakültesini kazandı. Tüp bebek olarak dünyaya geldiği hastanede de eğitim alan 3. sınıf öğrencisi Çelik, ebeveynlerini tedavi eden Prof. Dr. Turan Çetin’in derslerine de girmenin gurur ve mutluluğunu yaşadı. 

BİZİM İÇİN ŞANSTI     

Çelik, anne-babasının yaşadığı ‘çocuk problemini’ başkalarının yaşamaması için mezuniyetinin ardından kadın doğum alanında uzmanlaşmak ve üniversitenin Tüp Bebek Merkezinde görev almak istiyor. Özlem Çelik, üniversitenin tüp bebek merkezini kendisi ve ailesi adına bir şans olarak gördüğünü söyledi. Hocası Prof. Dr. Çetin’in, yurt dışında yaptığı çalışmaları ve aldığı eğitimi üniversiteye taşıyarak kendisinin de dünyaya gelmesinde vesile olan tüp bebek merkezini kurduğunu anımsatan Çelik, “Annem bu kampüste çalışıyordu, hayatım boyunca Çukurova Üniversitesi’ne hep gidip geldim, burada okumak istedim. Kadın doğum uzmanı olmayı ve tüp bebek üzerine çalışmayı istiyorum. Turan hocamın aileme yaşattığı mutluluğu ben de başka ailelere yaşatmayı isterim” dedi. 

GURUR KAYNAĞIMIZ   

Prof. Dr. Çetin ise, Özlem’in 4 yaşındayken ailesi tarafından ziyaretine getirildiğini anımsadığını anlatarak, şöyle konuştu: Yıllar sonra üniversitede Özlem’i görebildim. ‘Ben tıp fakültesi öğrencisi oldum beni tanıdınız mı?’ dedi. Güzel bir tesadüf, bizim fakültemizde öğrencimiz olması. Üniversitemizin ilk tüp bebeğinin burada okuması bizim için bir gurur kaynağı. Çok mutlu olduk, şu anda 3. sınıf öğrencisi.

Adana’nın ilk tüp bebeği Özlem Çelik, “Turan hocamın ailemeyaşattığı mutluluğu ben de başka ailelere yaşatmayı isterim” dedi.

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

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