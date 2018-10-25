Adım adım sınavsız sistem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım toplantısının ardından öğrenci, veli ve eğitimcilerin merak ettiği pek çok konuya açıklık getirdi. ilk olarak Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) dikkat çeken Bakan Selçuk, hangi dersten ne tür sorular sorulacağını her ay yayınlayacaklarını belirtti. Öğretmenler için ezberci eğitimden ziyade yeni bir öğretme yaklaşımına ihtiyaç duyduklarını belirten Selçuk “Seneye de bu sınav daha az stresli, ne olduğu belli olan ve çocukların neye çalışacağını çok net olarak bildiği bir düzende sürecek. ‘Hemen seneye bütün sistemi değiştiriyoruz’ diyemeyiz, sakin sakin bunu yapacağız. Sonuçta ulaşmak istediğimiz yer, belli bir süre sonra sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmak. Seneye cüzi bir miktarda olacak ama 3 sene içerisinde yaklaşık yüzde 40 kadar azalacaktır.” Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

MESELE SİSTEMİ ÖLÇMEK: Türkiye’de çocukların zekasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Mesele, çocuğu ölçmek değil, biz eğitim fakültesinde ölçüyor muyuz, profesörü ölçüyor muyuz, ana babayı ölçüyor muyuz? Hiç kimseyi ölçmüyoruz. Niye sadece gücümüz çocuğa yetiyor? Amaç sistemi ölçmek, iyileştirmek, öğretmenimizin niteliğine katkı sağlamak. Her ülkenin eğitim sisteminin kalitesi, öğretmeninin kalitesini aşamaz. Dolayısıyla biz öğretmene hiçbir yatırım yapmadan, hiçbir katkı sağlamadan bir şeyler beklersek bu çok adil olmaz. Dershane arayışını ortadan kaldırmak bizim taahhüdümüz. Bunu yaparken çocuğa Türkiye’nin en iyi öğretmenleriyle karşılaşma fırsatı vereceğiz.

TEŞVİK KALKIYOR: Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik verilmeyecek. Bunun yerine dezavantajlı durumdaki resmi okulların niteliksel ve nicel gelişime hizmet edilecek.

YERLİ PISA OLACAK: Öğrenci Başarı İzleme Araştırması planlıyoruz. Bu sınavlar merkezi yapılmayacak. Bölgesel olacak, iller düzeyinde mesela. Bizim derdimiz çocuğu ölçmek değil, bizim derdimiz sistemi ölçmek. Biz kendi eksiğimizi görmek için bu izleme araştırmasını yapıyoruz. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA nasıl yapılıyorsa biz bunu da kendi ülkemiz için yapmayı arzu ediyoruz.

KANTİNDE QR KOD DÖNEMİ: Okul kantinlerindeki her bir ürün, bir QR kod çerçevesinde ne kadar sıhhi olup olmadığı çocuk için ne kadar faydalı olup olmadığı konusunda bir uzman heyetin denetiminden geçecek.