Adıyaman'da 105 eve koronavirüs karantinası

AA 08 Mart 2021 Pazartesi 20:08 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 20:08

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 105 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 105 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Öte yandan, Gölbaşı ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ilçeye bağlı Haydarlı Köyü Cerrah Obası için 10 günlük karantina kararlaştırıldı.

Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda önlem alırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçen hafta açıklanan, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli (kırmızı) tek kent olarak Adıyaman bulunuyor.