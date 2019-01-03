Adıyaman’da 169 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Adıyaman’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Rakımı yüksek kırsal bölgelerde etkili olan yağışı nedeniyle karayolu ulaşımı aksıyor.

Kar yağışından dolayı Adıyaman merkezde 24 köy ve bağlı 24 mezra, Çelikhan’da 20 köy ve bağlı 31 mezra, Gerger’de 9 köy ve bağlı 17 mezra, Kahta’da 3 köy ve bağlı 7 mezra, Sincik’te 10 köy ve bağlı 24 mezra olmak üzere toplam 66 köy ve 103 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler 36 iş makinesiyle kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.