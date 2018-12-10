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Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

Adıyaman’da, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı.

  • İHA
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 Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı. Yakalanan ve polis merkezinde ifadeleri alınan 23 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 23 kişiden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 kişi ise denetim serbestlikten faydalanarak serbest bırakıldı. Tutuklanan şahısların adam yaralama, fuhuş, hırsızlık ve yağma gibi çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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