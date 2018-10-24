Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda, özellikle iş merkezleri önünde su birikintileri oluştu.

Kentin kuzeyinde yer alan Karadağ'ın eteklerindeki sel suları beraberinde taş, toprak ve ağaç dallarını sürükledi. Taşınan bu malzemelerden bazıları, TOKİ Konutları Yolu'ndaki mazgalların tıkanmasına, cadde ve sokakların adeta gölete dönmesine neden oldu.

Cadde ve sokaklarda bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rögarlardan taşan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Vatandaşlardan Gaffari Kaşkan, akşam saatlerinde yağışın şiddetini artırdığını belirterek, "Otomobilim yolda kaldı. Sel nedeniyle sıkıntı yaşadık. Yolda ilerlemekte bile zorluk çekiyoruz." dedi.