Adıyaman'da korkutan heyelan

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Sakız köyü mevkisinde meydana heyelanda, Sincik-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı.

ARACI YUTTU

Sağanak sonrası meydana gelen heyelanda park halindeki bir otomobil, toprak ve kaya parçalarının altında kaldı.

Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Hacı K’ye ait park halindeki bir otomobil ise kayan toprak ve kaya parçalarının altında kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda karayolu trafiğe kapanırken, kopan kaya parçaları Sırımtaş HES Barajı'na düştü.

ULAŞIMA AÇILDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yolu açtı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.