Adıyaman'da iki aile arasında kanlı kavga

AA 05 Şubat 2021 Cuma 18:08 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 18:08

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

- "Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum"

Daha sonra Kahta Devlet Hastanesine geçerek yaralıların durumu hakkında yetkililerle görüşen Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sincik ilçesi Çamdere köyünde ikamet eden ve aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 de yaralı olduğunu söyledi.

Vali Çuhadar, "Köyde yeni olayların vuku bulmaması için gerek emniyet gerek jandarma güçlerimiz halihazırda gerekli güvenlik önlemlerini almış bulunmaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması en büyük temennimizdir. Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.