11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mirza Murat idaresindeki 02 BA 390 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında Ömer Ünsal'ın kullandığı 02 HC 758 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Türk yolculara skandal muamele!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Şişli'de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da evlat vahşeti! Sinir krizi geçirdiler

Adana'da evlat vahşeti! Sinir krizi geçirdiler

Sürücüler dikkat! Yeni dönem başlıyor, cezalar artacak

Sürücüler dikkat! Yeni dönem başlıyor, cezalar artacak

Korkutan 'Y kuşağı' raporu: Daha hızlı ölecekler

Korkutan 'Y kuşağı' raporu: Daha hızlı ölecekler

Buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia ediliyor! Satışa sunuldu

Buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia ediliyor! Satışa sunuldu

'Tüm Türkiye'ye sesleniyorum' dedi ve ekledi: Kamu olarak biz de katkı veririz

'Tüm Türkiye'ye sesleniyorum' dedi ve ekledi: Kamu olarak biz de katkı veririz
 

POPÜLER HABERLER

Türk yolculara skandal muamele!

Türk yolculara skandal muamele!

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA