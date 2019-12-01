Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
- AA
Mirza Murat idaresindeki 02 BA 390 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında Ömer Ünsal'ın kullandığı 02 HC 758 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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