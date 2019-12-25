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Yaşam

Adıyaman'da köylüler, Roma dönemine ait kaya mezar buldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köylüler tarafından Roma dönemine ait anıtsal kaya mezar bulundu.

AA25.12.2019  12:08 - Güncelleme: 25.12.2019  12:08

Kahta ilçesinin Narince beldesi Bağbaşı köyü sakinleri, Mustafa Taş'a ait tarlada, girişi bulunan oda şeklindeki yapıyı fark etti.

Mustafa Taş, tarlasındaki tarihi yapıyı köylülerle birlikte incelediklerini ve daha sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini söyledi.

Roma dönemine ait "anıtsal kaya mezar" olduğu belirlenen yapının bir giriş kısmının bulunduğu ve oda mezarlar içindeki Khamosorion yapısının yıkıldığı tespit edildi.

Tarihi yapının tescillenmesi ve korumaya alınması için yetkililerin çalışma başlatacakları öğrenildi.

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