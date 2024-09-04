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Yaşam

Adıyaman'da mağara keşfi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, hayvanlarını otlatan çoban tarafından içinde sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağara bulundu.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Adıyaman'da mağara keşfi
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İlçeye bağlı Gümüşkaşık köyünde hayvanlarını otlatan Recep Kılıç, içerisinde farklı yapılar bulunan bir mağaraya rastladı.

Haber verilmesi üzerine mağarada inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, milyonlarca yılda oluştuğu bilinen sarkıt ve dikitleri tespit etti.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, alanın oldukça ihtişamlı olduğunu söyledi.

Köy kırsalında yer alan mağaraya oldukça meşakkatli bir yürüyüşün ardından ulaşılabildiğini belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Şu an mağaranın 40 metre derinliğine kadar ilerledik. Yaptığımız incelemede su damlacıklarının damlaması sonucunda oluşan sarkıt ve dikitler görüyoruz. Burada aynı zamanda farklı olan bir konu ise damlamalar sonucunda 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde sütunlar oluşmuş. Bu sarkıt ve dikitler milyonlarca yılda oluşan bir durum. Gezgin ve doğaseverleri buraya görmeye davet ediyorum."

Çoban Recep Kılıç ise hayvanlarını otlattığı sırada bu mağarayı gördüğünü ve içerisine girdiğinde farklı yapılarla karşılaşmasının ardından durumu ekiplere bildirdiğini anlattı.

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