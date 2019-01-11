Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 8 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Müslüm Demirel (51) yönetimindeki 27 ABH 488 plakalı öğrenci servisi, Çomak köyünde buzlanan yolda devrildi.
Kazada sürücü ile serviste bulunan 7 öğrenci yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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