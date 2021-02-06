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Yaşam

Adıyaman'da otomobil hırsızları tutuklandı

Adıyaman'da otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 18:20 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:20
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde otomobil çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yürüttükleri çalışma sonucu şüphelilerin M.K, E.K. ve S.E.A. olduğunu belirledi.

Güvenlik güçlerinin Besni ilçesindeki uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla ilçeye bağlı Eskiköy köyü yakınlarında çaldıkları otomobille yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. ve S.E.A. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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