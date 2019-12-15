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Adıyaman'da otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

  • AA
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İbrahim Ekinci idaresindeki 45 HA 2345 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Eceler köyü yol ayrımında, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Emin Gülsever, Münevver Pasin ve Kadriye Yılmaz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Münevver Pasin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

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