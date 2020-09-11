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Yaşam

Adıyaman'da, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Hasan Köfteci (48), hayatını kaybetti.

DHA11 Eylül 2020 Cuma 23:52 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 23:52
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Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa istikametinde ilerleyen Hasan Köfteci yönetimindeki 27 EY 429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Köfteci'nin yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlendi. Köfteci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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