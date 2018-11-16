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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Nevin Karatutlu idaresindeki 46 HU 617 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Belören beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
 
Kazada, sürücü, Berrin Nur ve Neziha Nermin Karatutlu ile Ahmet Kara yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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