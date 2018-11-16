Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Nevin Karatutlu idaresindeki 46 HU 617 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Belören beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü, Berrin Nur ve Neziha Nermin Karatutlu ile Ahmet Kara yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.