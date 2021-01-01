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Yaşam

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da uyuşturucu partisine baskın yapıldı 12 kişi gözaltına alındı.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 18:15 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 18:15
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Adıyaman'da, polis tarafından yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi yapılan bir eve baskım düzenledi. Kapı kırılarak girilen evdeki 12 kişi koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için idari para cezasına çarptırılarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde E.Ü.'ye ait evde uyuşturucu partisi yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan baskında açılmayan kapı koçbaşı ile kırıldı. Ekiplerin arama yaptığı evde 2 uyuşturucu hap, 90 gram bonzai, 2,25 gram metamfetamin, 2,30 gram eroin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, yılbaşı gecesi parti düzenleyen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları için toplam 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

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