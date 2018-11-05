Adliye gibi okul 

Öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde ileride yapacakları meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Adalet bölümünü okuyan öğrenciler, uygulama sınıflarında, senaryo gereği mahkeme kuruyor ve suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Ayrıca öğrenciler, okul içinde demir parmaklıklar ile kaplanan ve içerisinde maket mahkumların konulduğu cezaevinde mahkumların üst aramalarının nasıl yapıldığını, kelepçenin ne şekilde takıldığını öğreniyor. Öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökmek için senaryo gereği eşini bıçaklayan ve cezaevinde bulunan sanığın duruşması gerçekleştirdi. Senaryo gereği cezaevinden mahkemeye getirilerek sanık sandalyesine oturtulan öğrenci, hakimin sorularını cevapladı.