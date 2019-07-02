Adliyede 25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince kaçmaya çalıştı Samsun'da bir şahıs işlemleri için geldiği adliyede 25 yıl hapis cezası olduğunu öğrendi. Cezayı duyunca kaçmaya çalışan şahsı polis yakaladı.