AFAD, Jandarma ve Karayolları kar ve tipide mahsur kalan 75 kişiyi kurtardı

Muş’un Hasköy ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1600 rakımlı Güvenlik yolunun 15. kilometresinde mahsur kalan vatandaşlar, Jandarmadan yardım istedi. Durumun Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve karayollarına bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu. Güvenlik yoluna ulaşan ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 3 metreye düştüğü yerlerde ilerlemekte güçlük çekti. 4 minibüs, 4 hafif ticari, 2 pikap ve 5 otomobil içerisinde mahsur kalan toplam 75 vatandaşa ulaşan ekipler, 5 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak, araçları bulundukları yerden güçlükle çıkardı.

Bitlis’in Mutki İlçesine bağlı Çukurca köyünden Muş’a gelmeye çalıştığını ifade eden Ramazan Rençber, "Çukurca köyünden gelirken dağda mahsur kaldık. AFAD, Jandarma ve karayolları gelip bizi kurtardı. Allah hepsinden razı olsun. 3-4 saatten fazla mahsur kaldık. Bir hastamız vardı ekipler ona müdahale ettiler." dedi.

Ferit Gülen isimli vatandaş ise, "4-5 saat mahsur kaldık. Allah razı olsun AFAD, Jandarma ve karayolları gelip bize yardım etti. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Öte yandan mahsur kalan araçların bulundukları yerden çıkarılmasının ardından Türk Kızılayı ekipleri tarafından vatandaşlara yiyecek dağıtıldı.