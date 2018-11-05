Afetlere hazır olun! 

Çukurçayır, iklim değişikliğinin global ölçekte engellenmesi için tüm ülkelerin tedbir alması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin, küresel ısınmaya bağlı olarak her yıl ısınma eğilimi gösterdiğini söyleyen Çukurçayır, “Türkiye adım adım güney ülkelerinin yaşadığı iklim kuşağına girmeye başladı. Sıcaklık artışı birçok alanda değişimi zorunlu kılacak, ülke olarak yeni bir tarım politikası geliştirilmeli” diye konuştu.

Tsunami gerçeğini unutmayalım

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem kadar tsunami gerçeğine de dikkat etmek gerektiğini vurguladı. Beklenen Marmara depremi sonucunda deniz tabanında heyelan yaşanabileceğini söyleyen Özener “Bu heyelan tsunamiyi tetikleyebilir. Bunun boyutları tabii ki Uzak Doğu’daki değil. Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek bir depremin etkilerinin tsunamiden olacak etkilerinden kat kat fazla olacağını ifade edebilirim. Ancak Afetten korunmaya harcanacak her 1 liranın, afet nedeniyle meydana gelebilecek ekonomik kayıplarda 7 liranın azalmasını sağlar. Deprem kadar tsunamiye de hazırlıklı olmak gerekir” dedi.