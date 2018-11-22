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Afife Teyze ile 'Sefiller' kritiği

Kayseri’de bir grup genç, okuduğu kitapları tartışamamaktan yakınan 62 yaşındaki Afife Küçükbenli’yi ziyaret ederek Victor Hugo’nun ‘Sefiller’ romanının kritiğini yaptı.

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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri Gençlik Merkezi üyesi gençler  ‘Kitap Okuma Halkaları’ projesi kapsamında, kitap okuma aşkıyla beğeni toplayan ve okuduğu kitapları birileriyle tartışmak isteyen Afife Küçükbenli’yi ziyaret etti. Gençlik merkezi üyeleri “Okuduğum kitaplarla ilgili konuşacak birilerinin olmasını çok istiyorum” diyen Küçükbenli ile Yahyalı ilçesinin kırsal mahallelerden Seki Dağı’ndaki evinde bir araya geldi. 

OKUMAK İNSANI SEVMEKTİR

Ziyarette, Victor Hugo’nun ‘Sefiller’ kitabının kritiğini yapan gençler, Afife Teyze’nin yaşam tecrübelerinden de istifade etti. Yeni nesil gençlerin teknoloji bağımlısı olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Küçükbenli, okumanın insan ufkunu geliştirdiğini; okumayı sevmenin, insanı sevmek anlamına geldiğini ifade etti. Ev sahipliğinden dolayı Küçükbenli’ye teşekkür eden gençler, Cahit Zarifoğlu’nun ‘Bir Değirmendir Bu Dünya’, Aliya İzzetbegoviç’in ‘Doğu İle Batı Arasında İslam’, Cemil Meriç’in ‘Bu Ülke’ ve Sezai Karakoç’un ‘Ruhun Dirilişi’ kitaplarını hediye etti. 

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