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Afrika ile kuraklık arasına Yeşil Duvar

Afrika’da ağaç hattı oluşturarak çölleşmeyle mücadeleyi hedefleyen Büyük Yeşil Duvar Girişimi’ne geçen yıl 3 milyon dolarlık katkı veren Türkiye, ormancılık alanındaki uzmanlığıyla bölge ülkelerine rota çizecek.

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Kuraklık ve çölleşme Afrika’da en büyük sıkıntılardan biri olarak dikkati çekiyor. Afrika’nın gelişimine önemli katkı veren Türkiye, bu konuda da rol üstleniyor. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)  ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iş birliği yaptığı ‘Afrika’ya Köprüler (BRIDGES) Projesi’ yürütülüyor. Türkiye, iş birliği kapsamında geçen yıl Büyük Yeşil Duvar Girişimi’ne 3 milyon dolarlık katkı sağladı.      

TÜRKİYE YOL GÖSTERECEK

BRIDGES Projesi ile Eritre, Moritanya ve Sudan’da kurak alanların iyileştirilmesi desteklenecek. Aynı zamanda FAO Ormancılık Politikası ve Kaynaklar Bölümü Uzmanı da olan BRIDGES Projesi Koordinatörü Moctar Sacande, Türkiye’nin çölleşmeyle mücadele uygulamalarıyla diğer ülkeler için örnek alınabilecek bir ülke olduğunu belirterek, “Türkiye’nin bu alandaki uzmanlığı diğer ülkelere yardımcı olabilir” dedi. 3 yıl sürecek projeyle Eritre, Moritanya ve Sudan’da ‘degrade orman arazileri’nin yenileneceğini, sürdürülebilir arazi yönetimi ve üretimi desteklenecek.

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