Afrika sineğinin ısırmasıyla bu hale geldi!

Geçen yıl nisan ayında şoförlük yapmak için Zonguldak'tan Antalya'ya giden 48 yaşındaki Terzi, bir ay sonra unutkanlık, halsizlik, yürüme güçlüğü, uyku bozukluğu ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Antalya'da tedavi olmayı reddedince tekrar Zonguldak'a dönen Terzi'ye buradaki hastanede teşhis konulamadı. Yüzünde ve kollarında yaralar çıkmaya başlayınca daha da endişelenen Terzi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Bölümü'nde tedavi altına alındı.

Yaralar nedeniyle yüzü tanınmaz hale gelen Terzi'ye, burada yapılan tetkikler sonucunda "şark çıbanı" (layşmanyaz) teşhisi konuldu. 2 aylık tedavi sonucunda yaralarından kurtulan Terzi, taburcu edildi.

Hala yüzünde ve vücudunda yaralardan kalan izleri taşıyan Terzi'nin tedavisi, 1 yıl daha devam edecek.

- "SOKAĞA ÇIKAMIYORDUM, ÇOK ZOR SÜREÇTİ"



Murat Terzi, gazetecilere, çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Hastaneden taburcu olduktan sonra bile yürüyemedim. Bir kilo yük dahi taşıyamıyordum. Şimdi bile iyiyim görünüşte ama gücüm yok." dedi.

Yüzünde yaralar çıktığı dönemde sokağa dahi çıkamadığını anlatan Terzi, şunları kaydetti:

"Halen bile eski fotoğraflarımı gösteriyorum, arkadaşlarım inanmıyor. Sokağa çıkamıyordum, çok zor süreçti, mecburen gidiyordum, maske takıyordum. Beni gören dolmuşa binmek, yanıma oturmak istemiyordu. Bulaşıcı hastalık olmamasına rağmen insanlar yanıma yaklaşmıyordu. Vücudumda kanımı özellikle enfeksiyon sarmıştı. Halen daha tedavim devam edecek ama şu anda iyiyim, yaralarım döküldü."

Terzi, doktorların ellerinden geleni yaptığını dile getirerek, "Gerçekten çok pahalı ilaçlar var ama bir kuruş ödemedim. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.