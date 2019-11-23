16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Afyonkarahisar'da bir kişi ATM'lere zarar verdi, cezaevine girmek için yaptığını söyledi

Afyonkarahisar'da 5 banka ATM'si ile 3 güvenlik kamerasına zarar veren kişi serbest bırakıldı.

  • AA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süleyman C, Milli Egemenlik Caddesi 23. Sokak'ta bulunan 5 ATM ile 3 güvenlik kamerasına zarar verdi.

Mahalle bekçileri tarafından yakalanarak karakola götürülen zanlının, ifadesinde, işsiz olduğunu ve kalacak yeri olmadığını belirterek, barınmak için cezaevine girmek istediğini ve bu nedenle ATM'lere zarar verdiğini söylediği öğrenildi.

Süleyman C, nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

İnanılmaz anlar! Camdan fırladı, yara almadan kurtuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

Defacto

Defacto

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

Rusya ile 10. kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 10. kara devriyesi tamamlandı

Kutsal bayramları nedeniyle Camiiye baskın düzenlediler!

Kutsal bayramları nedeniyle Camiiye baskın düzenlediler!

Çin yeni bir çift navigasyon uydusunu yörüngesine gönderdi

Çin yeni bir çift navigasyon uydusunu yörüngesine gönderdi

'70 milyon bana çıktı' dedi, mahkemeye başvurdu

'70 milyon bana çıktı' dedi, mahkemeye başvurdu

Nesli tehdit altında... Antalya'da görüntülendi

Nesli tehdit altında... Antalya'da görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

DAEŞ'e katılanların listesi ele geçirildi! 81 ülkeden isim var

DAEŞ'e katılanların listesi ele geçirildi! 81 ülkeden isim var

Satışta rekor: 1 milyar doları aştı

Satışta rekor: 1 milyar doları aştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA