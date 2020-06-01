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Yaşam

Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan 21 bin metre ağ ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 21 bin metre misina ağ ele geçirildi.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 19:20 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 19:20
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Kontrol Müdürlüğü ile Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe müdürlükleri ekiplerince, kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Karamık gölündeki denetimlerde gölün farklı noktalarına atılmış durumda misina ağ tespit edildi.

Ekipler, tekneyle kaçak avlanmada kullanılan yaklaşık 21 bin metre uzunluğundaki misina ağlarını gölden toplayarak imha etti.

Açıklamada, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Afyonkarahisar'daki göl ve göletlerdeki balıkların üreme dönemi olduğu için amatör ve ticari balık avcılığının yasak olduğu kaydedildi.

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