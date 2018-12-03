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Afyonkarahisar'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan sit alanında kaçak kazı yapma hazırlığında olduğu tespit edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

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Valiliğin yazılı açıklamasında, Göynüş Vadisi'nde 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerle birlikte 36 el yapımı patlayıcı, patlatmak için fünye yerine kullanılan rezistans, 6 adet çeşitli ebatlarda küçük yay, bir adet şarjlı matkap bataryası, bir adet tarihi olduğu değerlendirilen ok ucu, bir adet gaz maskesi, bir adet yivsiz av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

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