Afyonkarahisar'da koronavirüs karantinası

AA 05 Mart 2021 Cuma 20:08 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 20:08

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile bir bina karantinaya alındı.

Dinar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Çakıcı köyü ile merkez Yeni Mahalle Çaylı Sokak'taki bir binada, Kovid-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köy ile binada bugünden itibaren vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına ve ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.