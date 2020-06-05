İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7552
  • EURO
    7,6764
  • ALTIN
    372.262
  • BIST100
    109537
Yaşam

Afyonkarahisar'da silahlı çatışma: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi.

IHA05 Haziran 2020 Cuma 00:48 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 00:48
ABONE OL

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi Aşağı Dolavı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan iki aile arasında kavga çıktı. Olayın büyümesiyle birlikte kavga çatışmaya dönüştü. Çatışmada Muhammed Koca (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma sevk edildi. Koca’yı vuran zanlının ismi açıklanmazken jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Koca’nın sosyal medya hesabından "Varsın hayat yalakalara şans tanısın. Ben onuruma fiyat biçmem. Yaşadığım kadar daha yaşasam, asla tüküreceğim eli öpmem.” paylaşımı dikkat çekti.

İBB'den akılalmaz hareket: Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını söktüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.