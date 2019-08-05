Hasan Ak (54) idaresindeki 03 AAN 384 plakalı otomobil ile Üzeyir Çepni (46) yönetimindeki 03 VZ 701 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

Sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Hatice (45), Beytullah Ak (10), Ali (57) ve Sabire Gülgör (57) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.