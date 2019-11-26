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Ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı! Anne tutuklandı

Rize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatma Nur Havuz'un (4), ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan anne Emine Havuz, tutuklandı. 4 yıl önce Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un (4) aynı pencereden düşerek öldüğünün ortaya çıkması üzerine, anne Emine Havuz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

  • DHA
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Olay, 12 Kasım'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Düştüğü anlar binanın yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen talihsiz Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
 
AĞABEYİ DE 4 YAŞINDA PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ
 
2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.
 
BABA İDDİALARI REDDETMİŞTİ
 
Oğlunun ardından, 4 yıl sonra kızı Fatma Nur´u da yüksekten düşme sonucu kaybeden Medet Havuz, olayda eşinin ihmali olduğu iddialarını reddederek "Kendimden şüphe ederim, eşimden etmem. Kesinlikle annesinin atmış olabileceği düşüncesini katılmıyorum. Çocuğum son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Kendi düşmüştür" açıklamasında bulunmuştu.
 
ANNE EMİNE HAVUZ TUTUKLANDI
 
Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rize'de toprağa verilen Fatma Nur H'nin ölümüne ilişkin annesi Emine Havuz'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Emine Havuz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.
 
Öte yandan savcılığın, Havuz ailesinde her iki çocuğun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.
 

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