Ağabeyini diri diri yakacaktı

BURSA’NIN Osmangazi ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında oturan, 31 yaşındaki Suat Atılgan ile 28 yaşındaki kardeşi Hasan Atılgan arasında ortak satın aldıkları ev konusunda tartışma çıktı. Suat Atılgan’ın evi müteahhide verip, yenisini alacaklarını söylemesi üzerine başlayan tartışma, kardeşi Hasan’ın bu duruma tepki göstermesiyle kavgayla dönüştü.

ODAYA KİLİTLEDİ

Hasan Atılgan önce evdeki eşyaları balkondan sokağa atı, sonra da ağabeyini bir odaya kilitleyerek daireyi ateşe verdi. Bu sırada Hasan Atılgan’ın da ceketi tutuştu. Öfkeli kardeş, yanmaya başlayan ceketini binanın önünde çıkararak kaçtı.

Alevleri gören komşularının ihbarı ile gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa yangın bir saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen Suat Atılgan ve bina sakinlerinden Hasibe S.’ye 112 Acil Sağlık Ekibi müdahale etti. Polis evi ateşe verdikten sonra kaçan Hasan Atılgan’ı yakalamak için çalışma başlattı.