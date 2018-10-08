Ağaca çarpan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Bahşili ilçesinde Raşit Atak'ın kullandığı 06 TS 004 plakalı otomobil, dün öğleden sonra Kırıkkale-Kulu karayolu Doğanay Mahallesi yakınında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından da şarampole düştü. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Nadir Kandıralı, Hasan Öztürk ve Selman Mercan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.