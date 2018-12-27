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Ağladığı için bebeğini döven anne gözaltına alındı

Diyarbakır'da Emine T. adlı kadın, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için dövdü. Hastane odasındaki şiddeti, bir başka bebeğin annesi cep telefonuyla kaydetti. Emine T., gözaltına alındı.

  • DHA
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Olay, dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mehmet ve Emine T. çiftinin 7 aylık erkek bebekleri İ.T., 23 Aralık günü bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Ancak iddiaya göre Emine T. dün hastane odasında bebeği ağladığı gerekçesiyle dakikalarca dövdü.  Aynı odada bulunan bir başka hasta bebeğin annesi tarafından uyarılan Emine T., oğlunu dövmeyi sürdürdü. Bunun üzerine adı açıklanmayan kadın, Emine T.'nin bebeğini dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti. Ardından da görüntüleri hastane polisine verdi. Hemen başlatılan soruşturma kapsamında Emine T. gözaltına alındı.  Emine T. polis merkezine götürülürken, hastanede tedavisi süren bebeğe bir yakınının refakat ettiği öğrenildi.

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