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Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Erzincan'da 4, Erzurum'da 5, Ardahan'da 7 ve Kars'ta 8 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 10, Erzincan'da 6, Erzurum'da 3, Kars'ta 2, Ağrı ve Ardahan'da 1 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Kars'ta 12, Ardahan'da 15, Erzurum ve Ağrı'da 20, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 81, Ergan'da 86, Palandöken'de 99 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don olayı beklenmesi, gün içinde de çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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