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Yaşam

Ağrı'da kadınlar atık kumaşlardan İdlib'deki çocuklar için giysi ve oyuncak üretiyorlar

Ağrı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan giyim üretim teknoloji kursunda öğrenim gören kadınlar, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan çocuklara göndermek üzere elbise ve oyuncak hazırlıyor.

AA18 Şubat 2020 Salı09:52 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 09:52

Gönüllü kadınlar, atık kumaşlardan hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri, İdlib'de yaşayan çocuklara gönderecek.

Kurs sorumlusu Şengül Özbilgi, İdlib'de en büyük zorluğu kadın ve çocukların yaşadığını söyledi.

Onların yardım çağrısına ses olmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Özbilgi, "Biz İdlib'deki arkadaşlarımıza etek, çocuklara da oyuncak ve pantolon yapıyoruz. Burada kurstaki annelerle beraber düşündük. Oradaki çocukların oyuncaklarla oyun oynama hakları olduğunu düşündük." ifadelerini kullandı.

"Bizim çocuklar oyun oynuyorsa onların çocukları niye oynamasınlar ki?" diyen Özbilgi, "Çocuklara atık kumaşlarla oyuncak bebekler yaptık. Annelerin evlerinden getirdikleri atık kumaşlar ve kumaşçılardan topladığımız kumaşlarla bunları yaptık. Başka malzememiz yoktu. Tamamını atık malzemelerle yaptık." diye konuştu.

Gençlik Merkezi gönüllüsü Hasret Çelik de atık kumaşlarla oyuncak yapan kadınlara destek olup hazırladıkları ürünleri boyadıklarını anlattı.

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