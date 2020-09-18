Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 3 kişiye 6 bin 300 lira para cezası

İHA 18 Eylül 2020 Cuma 22:54 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 22:54

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 276 personelin katılımıyla 757 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 143 ticari taksi ile 203 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 471 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.