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Ağrı’da kayıp olan çocuk bulundu

Ağrı Merkez Çukurçayır (Yekmal) Köyünde ikamet eden ve kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan Ahmet Yasin Batgın (15) bulundu .

  • İHA
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En son geçtiğimiz hafta Pazar günü gece saat 22.30 sularında köy meydanında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Yasin Batkın (15), Iğdır’da bir otelde bulundu. 
 
Görenlerin haber vermesi üzerine otele giden emniyet güçleri ve ailesince alınan Ahmet Yasin Batkın, Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra Jandarma eşliğinde ailesine teslim edildi. 
 
Oğluna sağ salim kavuşan baba Veysi Batkın, oğlunun kayıp olduğu günden beri arama çalışmalarına aralıksız devam eden başta Jandarma olmak üzere AFAD ekiplerine ve tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti. Batkın:“ Oğlumun bu gün Iğdır’da bir otelde kaldığı haberini tanıdıkların haber vermesi üzerine öğrendik. Haber verilmesi üzerine emniyet güçlerimizle birlikte aile bireylerimiz oğlumu almaya gittiler. Çok şükür sağ salim bulundu. Her hangi bir problemi yok. Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra Jandarma eşliğinde aileme teslim edildi. Ben buradan oğlumu bulunana kadar arama çalışmalarını aralıksız sürdüren başta Jandarmamız olmak üzere AFAD ekiplerine ve tüm emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun” dedi. 

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