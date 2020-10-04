Ağrı'da Kovid-19 denetimleri: 5 kişiye ceza

AA 04 Ekim 2020 Pazar 21:38 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 21:38

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye, 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, konaklama yeri, spor ve nikah salonu, pazar yeri, çay bahçesi, kuaför, restoran, cami ve kafe gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 471 noktayı denetledi.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim gerçekleştirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.