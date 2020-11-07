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Yaşam

Ağrı'da Kovid-19 karantinası ihlali

Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 23:45 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:45
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AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında çay bahçesi, restoran, kafe, kuaför, pazar yeri, cami, spor salonu ve konaklama gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 621 noktada ekiplerce denetlendi.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim gerçekleştirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

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