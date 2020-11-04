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Yaşam

Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ceza verildi

Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinayı ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 23:25 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:25
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Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında çay bahçesi, kıraathane, kafe, nikah salonu, restoran, pazar yeri ve spor salonu gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 510 noktada ekiplerce denetim yapıldı.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetime tabi tuttu.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

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