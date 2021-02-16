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Yaşam

Ağrı'da sahte gelin operasyonu

Ağrı'da 'sahte gelin” operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

AA16 Şubat 2021 Salı 18:32 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 18:32
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Ağrı'da "sahte gelin" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla "sahte gelin" operasyonu düzenledi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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