Ahıska Türkleri'ne savaşın izlerini silmek için psikososyal destek

Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri, Elazığ Valiliği koordinesinde yerleştirildikleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde devletin sunduğu imkanlarla yaşamını sürdürüyor.

Ahıska Türklerine sunulan imkanlardan biri de Elazığ Valiliği koordinesinde yürütülen psikososyal destek hizmeti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog, sosyolog, çocuk gelişim uzmanları ve sosyal çalışmacılardan oluşan ekipler konaklama merkezinde kurulan Mobil Sosyal Hizmet Merkezinde savaş mağduru Ahıska Türkleri ile birebir görüşme gerçekleştiriyor.

Uzman ekipler, Mobil Sosyal Hizmet Merkezine gelemeyen yaşlı ve çocuklarla da kaldıkları konaklama merkezinde görüşüyor.

- "HER BİREY İLE AYRI GÖRÜŞTÜK"

Ekipte yer alan psikolog Rüveyda Taşkaya, AA muhabirine, kente geldikleri ilk günden itibaren Ahıska Türklerine yönelik sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.

Taşkaya, temel ihtiyaçları karşılanan ailelere psikosoyal destek de sağladıklarını ifade ederek, "Her birey ile ayrı görüştük. Genel anlamda bireylerin etkilenmişliği var. Savaş sürecinde açlık yaşayan ailelerimiz de olmuş. Kapalı alanlarda kalan, bomba seslerinden etkilenen, çocukları etkilendiği için daha çok etki duyan aileler var. Onlara da aile danışmanlığı kapsamında destek oluyoruz." dedi.

Savaştan en çok etkilenenlerin çocuklar olduğuna işaret eden Taşkaya, çocuklarda yaşadıkları korkuya bağlı olarak kekemelik, tırnak yeme, davranış problemleri, aşırı hareketlilik, anneden kopamama gibi durumların yaşandığını kaydetti.

Taşkaya, "Çocukların psikolojik ihtiyaçlarını belirledik ve bu yönde annelere de danışmanlık yaptık. Çocuklara oyun ve farklı terapi teknikleri uyguladık. Süreç içerisinde ailelerle de görüşmeye devam ettik. Aileler, çocuklarında rahatlama gördüklerini ifade ediyorlar. Yaşlılarımızda ise daha çok ağlama, geçmişteki anılarından bahsetme oluyor. Süreç olumlu bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

- "HAYATA DÖNÜŞÜMÜZÜ KOLAYLAŞTIRDILAR"

Ahıska Türklerinden 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Gülçehre Azizova, savaşın kendilerini çok etkilediğini, zor bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Azizova, "Devletimiz sağ olsun bizi buraya getirdi. O sıkıntılardan kurtulduk. Psikologlarımız bize destek oldular. Onların sayesinde yaşadıklarımızı kolay atlattık. Bu süreci atlatmamızda bize yol gösterdiler. Hayata dönüşümüzü kolaylaştırdılar. Bundan sonrası için çok kaygılıydık. Bize güvende olduğumuzu hissettirdiler." diye konuştu.



Sayara Kukarazova ise sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, şöyle dedi:

"Savaş psikolojimizi bozmuştu. Türkiye'ye geldik, destek aldık. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. O savaş psikolojisinden uzaklaşmaya başladım. Buraya geldiğim için mutluyum."

4 çocuk annesi 57 yaşındaki Diber Ragimova ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine sundukları destekten dolayı teşekkür ederek, "Bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Çocuklarımız savaşta bomba atılınca çok korkuyordu. Bize destek verdiler, o korkuyu da unutuyoruz." dedi.

