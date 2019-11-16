Aile Bakanlığı caniye ‘ağır müebbet’ istedi
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde boğazını keserek öldüren Fedai Baran’a, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘kasten öldürmek’ suçundan verilen ‘müebbet hapis’ cezasına ‘ağırlaştırılmış müebbet’ istemiyle itiraz ettiklerini açıkladı.
Bakan Selçuk, “Türkiye’nin yakından takip ettiği ve hepimizi derinden yaralayan Emine Bulut kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle takip ettiğimizi söylemeliyim. Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için, istinaf yoluna başvurarak ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası istemiyle itiraz ettik” dedi. Bakan Selçuk, “Hiçbir cezanın Emine kardeşimizi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması için bu itirazın yapılmasının zaruretine inanıyoruz” diye konuştu.
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