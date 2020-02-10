İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9908
  • EURO
    6,5659
  • ALTIN
    303.001
  • BIST100
    120814
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Aile Gelir Belgesi nereden, nasıl alınır? Aile Gelir Belgesi nedir? E-Devlet Aile Gelir Belgesi sorgulama
Yaşam

Aile Gelir Belgesi nereden, nasıl alınır? Aile Gelir Belgesi nedir? E-Devlet Aile Gelir Belgesi sorgulama

Kişilerin aylık olarak elde ettikleri gelirleri gösteren belgeye gelir belgesi deniyor. Gelir belgesi ya da aile gelir belgesi çeşitli kurum, kuruluş ve özel sektör teşebbüsleri tarafından farklı sebepler için talep edilebiliyor. Aile Gelir Belgesi nereden, nasıl alınır? Aile Gelir Belgesi nedir? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. E-Devlet Aile Gelir Belgesi sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Aile gelir belgesi çalışanlar ve emeklilik için farklı yöntemlerle alınabiliyor. Aile Gelir Belgesine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

10.02.2020  11:49 - Güncelleme: 10.02.2020  11:49

Aile Gelir Belgesi nereden, nasıl alınır? Aile Gelir Belgesi nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kişilerin aylık olarak elde ettikleri gelirleri gösteren belgeye gelir belgesi deniyor. Gelir belgesi ya da aile gelir belgesi çeşitli kurum, kuruluş ve özel sektör teşebbüsleri tarafından farklı sebepler için talep edebilirler. Genellikle finansal bir işlem yapılacağı zamanlarda, finansal işleme konu olan kurum ve kuruluşlar kişilerden gelir belgesi isterler. Aile Gelir Belgesi sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

AİLE GELİR BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

E-devlet sistemi üzerinden gelir belgesi yani maaş bordrosu almak için öncelikle aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet Kapısı sistemine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Eğer halihazırda bir şifreniz yoksa herhangi bir PTT şubesinde e-devlet şifresi edinebilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan sayfadan kurumlar kısmını tıklayınız.

Açılan kurumlar sayfasından Maliye Bakanlığı kısmını tıklayınız.

Açılan Maliye Bakanlığı sayfasından Maliye Bakanlığı E-Bordro Hizmeti sekmesini tıklayarak bordronuzu görüntüleyip indirebilirsiniz.

AİLE GELİR BELGESİ NEDİR?

Kişilerin aylık olarak elde ettikleri gelirleri gösteren belgeye gelir belgesi denir. Gelir belgesi ya da aile gelir belgesi çeşitli kurum, kuruluş ve özel sektör teşebbüsleri tarafından farklı sebepler için talep edilirler.

ÇALIŞMAYAN KİŞİLER NASIL GELİR BELGESİ ALIR?

Çalışmayan kişilerin gelir belgesi alması devlete borçlanmamak için önem teşkil etmektedir. Çalışmayan vatandaşların gelir belgesi alması için:

Çalışmayan vatandaşın ikamet kaydının bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapması gerekmektedir.

E-devlet sistemi üzerinden sigortalılık tescil kaydı tespiti dosyasının çıktısını alması gerekmektedir.

E-devlet üzerinden başvuru yapmak için turkiye.gov.tr adresine giriş yapmak gerekmektedir. Bu sistem üzerinden gelir testi ve belgesi sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

Bu sistem üzerinden alınan aile gelir belgesi Bundan dolayı da resmi belge özelliği taşımaktadır. Bu sayede Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvurusu yapılmasına gerek kalmamaktadır.

Sivas'ta buzla kaplı gölde su samuru görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'
İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'
Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.