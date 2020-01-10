10.01.2020 16:17 - Güncelleme: 10.01.2020 16:17

Bu akşam saat 20:00'da Tv8 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Ailecek Şaşkınız filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Ailecek Şaşkınız konusu nedir? Ailecek Şaşkınız oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ailecek Şaşkınız filminin başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy paylaşıyor. Ailecek Şaşkınız filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU NEDİR?

Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır...

AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

- Çağlar Ertuğrul

- Murat Cemcir

- Ahmet Kural

- Serhat Özcan

- Cengiz Bozkurt

- Bihter Dinçel

- Günay Karacaoğlu

- Ayda Aksel

- Mustafa Alabora

- Saadet Işıl Aksoy

- Güven Murat Akpınar