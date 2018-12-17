Ailede geleneği canlı tutmalıyız!
Kadınların demokratik haklarının bilincinde olmalarını destekleyen ve kadın haklarını korumaya yönelik çalışmalar yürüten KADEM Derneği Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, modernleşme süreciyle değişime en fazla maruz kalan kurumlardan birinin aile olduğuna değinerek, “Modern toplumda aile; yapısı, ilişkileri ve değerleri bakımından değişime uğradı.
Bu sebeple aile yapısının korunmasına ve güçlü aile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Geleneksel toplumda güçlü olan akrabalık ve komşuluk ilişkileri giderek zayıflıyor. Tabi bu durumda bireyselleşme ve rol değişimi gibi faktörler de etkili. Özellikle medya ile iletişim teknolojisindeki gelişmelerin kontrolsüz ve dikkatsiz kullanımı, başta çocuklar olmak üzere, aile bireyleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor”dedi.
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