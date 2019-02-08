Ailelere kriminal zaman uyarısı   

Söz konusu oyunla ilgili dikkat çekilmesi gereken noktalar bulunduğunu dile getiren Doç. Dr. Eraslan, “Mavi Balina oyunu dijital illüzyon malzemesi olarak kullanılıyor. 50 aşamalık bir süreç içinde çocuklar kolaydan zora, basitten karmaşığa çeşitli görevleri yerine getiriyor. Adeta bir uyuşturucu gibi farkına varmadan bağımlılık sürecine giriliyor. Biz buna ‘dijital uyuşturucu’ diyoruz. Bir bağımlılık sürecine girilerek intihara yöneliyor” dedi.

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Doç. Dr. Eraslan, “Kriminal zaman dilimi var. Bu, gece saat 02.00 ila 05.00 arasındadır. Bütün online suç bağlantılarının hepsi söz konusu saatlerde oluyor” ifadelerini kullandı. Çocukların suç dünyasına sanal ortam aracılığıyla girebildiğini dile getiren Eraslan, “Çocukların bu tür oyunlara kapılmaması için mutlaka onanması, takdir görmesi, yaptıklarının pekiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çocuklar sanal ortamlarda kendini gösterme yoluna gidebiliyor” değerlendirmesini yaptı.