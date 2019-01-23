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Ailelerine sürpriz yapmak isteyen iki kız çocuğu -45 derece havada kreşten kaçtı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde 5 yaşındaki iki kız çocuğu, -45 derece havada kreşten kaçmak isterken kayboldu. Hipotermi geçiren çocuklar sağ salim bulundu. Kızlardan biri, eldivensiz olarak oyuncağını tutması nedeniyle soğuk ısırmasından etkilendi.

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde öğretmenleri fark etmeden kreşten kaçan beş yaşındaki iki kız çocuğu sağ salim bulundu. Ailelerine sürpriz yapmak için dışarı çıktıklarını söyleyen çocuklar soğuk ısırması ve hipotermiden etkilendi.

 
Eldivensiz olarak oyuncağını tutan çocuklardan birinin üç parmağı soğuk ısırmasından etkilendi ve devlet hastanesinde tedavi görürken diğer kız çocuğu ise yolunu kaybettikten sonra en yakın eve sığındı. Hipotermi geçiren minik kız, doktor muayenesinin ardından evine gönderildi.
 
'Sürpriz için en soğuk günü tercih etmişler'
 
Hipotermi geçiren minik kızın ablası çocukların herkesten habersiz dışarı çıkma nedenlerini de şöyle açıkladı: "İki arkadaş ebeveynlerine sürpriz yapmak üzere eve kendi başlarına dönmeye karar vermişler. Ancak bunun için dünyanın en buzlu bölgesindeki en soğuk günü tercih etmişler. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamışlardı. Kreşlerini çok severler, iki senedir oraya gidiyorlar. 
 
 
Soruşturma heyeti, söz konusu vakada kreş çalışanlarının herhangi bir ihmali olup olmadığını araştırıyor.
 
Yılın en soğuk günlerinden birinde, -45 derecede eldivenleri olmadan kreşi terk eden çocukların kapıdan çıkış anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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